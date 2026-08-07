Иран сорвал планы ЦРУ и "Моссада". Армейский спецназ вторгся в Ирак

Иранская армия провела серию операций в Ираке, пишет Haqqin. Армейский спецназ проникал на территорию соседней страны для борьбы с курдскими группировками, которые, как уверяют в Тегеране, ЦРУ и "Моссад" планировали использовать в войне против Исламской Республики.
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