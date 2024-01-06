Какая власть в Киеве, таковы и поздравления со Светлым праздником

Сегодня наступит Рождество. Праздник для нас значимый и светлый. Прямо противоположно тому, к чему привели сегодня в соседней «незалэжной».
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