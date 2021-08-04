Стройкомплекс Москвы

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По числу строящихся и проектируемых домов по реновации лидируют ВАО, ЮВАО и САО

По числу строящихся и проектируемых домов по реновации лидируют ВАО, ЮВАО и САО

Лидерами по количеству проектируемых и строящихся объектов по программе реновации являются Восточный, Северный и Юго-Восточный округа столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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