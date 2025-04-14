ФСБ задержала двух граждан Молдавии, завербованных Киевом, которые планировали устроить теракты в России

По заданию украинских спецслужб, один из агентов прибыл в Россию для закладки в тайники бомб в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности, а второй планировал - взорвать водонасосную станцию в Керчи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии