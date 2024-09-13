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  • Владимир Фердман
    ведешь себя как Жертва несчастного аборта.  и в окопах видимо никогда не сидела а все туда же. вот из таких и состоит..."Ночь длинных нож...
  • саша дмитренко
    врешь  деточка,,,как  коммунизм  с  социализмом  бывают  очень  разные,так и  капитализм,,  а то  тоже  могу  сказать...Что будет с США и...
  • саша дмитренко
    двойнишка,поганый  мальчишка!  заткни  свой  анус,из  тебя  ВОНЯЕТ!!!Что будет с США и...

А я не хочу жить с ними в одном государстве!

Подборка  цитат  по   следам  наших  выступлений.   Итак, вчера  я   опубликовала    пост Какая глупость отпускать таких волонтеров.

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