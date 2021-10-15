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Новый апдейт Baldur's Gate 3 добавил чародея и замок с лавой

Новый апдейт Baldur's Gate 3 добавил чародея и замок с лавой

Larian Studios поделилась подробностями шестого патча для ролевой игры Baldur's Gate III. Это самое масштабное обновление, в которого добавило новый регион и класс чародея, а также новые графические возможности.

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