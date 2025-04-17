Три пожарных поезда подготовлены к летнему периоду в Рязанской области

Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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