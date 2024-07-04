Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за курение и хулиганство на борту самолета

Законопроект с предложением значительно увеличить штрафы за хулиганство, курение и нахождение в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета внесен на рассмотрение в Государственную Думу вносят в Госдуму, – сообщают СМИ.
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