Вильфанд рассказал о существенном похолодании на следующей неделе в Москве

На территории европейской части России температура на следующей неделе будет существенно ниже нормы, ко вторнику, 18 февраля, в Москве похолодает до минус 16°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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