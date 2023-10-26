Залужный отчитался перед США и Британией об обстановке на линии соприкосновения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакиным.
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