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Залужный отчитался перед США и Британией об обстановке на линии соприкосновения

Залужный отчитался перед США и Британией об обстановке на линии соприкосновения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакиным.

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