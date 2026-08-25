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"20 лет вместе — не ощутила". Глюкоза раскрыла секрет крепкого брака

"20 лет вместе — не ощутила". Глюкоза раскрыла секрет крепкого брака

40-летняя Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) стала гостьей YouTube-шоу "Дерзкая готовка" c Ляйсан Утяшевой, где рассказала о браке с бизнесменом Александром Чистяковым.

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