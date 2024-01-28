Власти проверили ремонт в свердловской больнице, на которую жаловались Путину

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков 26 января проверил ход ремонтных работ в больнице Рефтинского, на которую ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину.
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