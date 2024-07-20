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Медведев о «Зените» и ЛЧ: «Могут сказать: «Легко говорить, когда там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол»

Медведев о «Зените» и ЛЧ: «Могут сказать: «Легко говорить, когда там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол»

– Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигочемпионскую команду? – Понимаете, это все теории – как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов.

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