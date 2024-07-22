FT: в Германии создали группу по подготовке к возможной победе Трампа

В Министерстве иностранных дел Германии создали специальную группу, чтобы подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США после выборов, сообщает британское издание Financial Times.
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