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Регионы России

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Минобороны РФ подтвердило удары по логистике и грузам ВСУ на Украине

Минобороны РФ подтвердило удары по логистике и грузам ВСУ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о продолжении нанесения ударов по объектам логистической инфраструктуры Украины и морским судам Вооружённых сил Украины (ВСУ), задействованным в интересах украинской армии.

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