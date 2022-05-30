Зашибись

27 129 подписчиков

Первый заграничный шопинг...

Первый заграничный шопинг...

Олег Епишин Весной 197* года, после долгих мытарств с открытием визы и оформлением паспорта моряка, я получил наконец-то назначение на должность судового врача сухогруза «Московский комсомолец» и отправился в свой первый рейс – на Ближний Восток.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх