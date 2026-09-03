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Путин назвал главный показатель успешности российских городов

Путин назвал главный показатель успешности российских городов

Мнение жителей должно становиться одним из критериев при оценке того, насколько успешно развиваются российские города и другие населенные пункты.

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