Зеленский отказался говорить с журналистами на английском после перепалки в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить с журналистами на английском языке во время визита в Лондон, куда политик прибыл после перепалки с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
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