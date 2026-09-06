Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова: Зеленский уже «переплюнул» бен Ладена

Захарова: Зеленский уже «переплюнул» бен Ладена

Владимир Зеленский «принимает заказы» на совершение терактов и уже «переплюнул» бывшего главаря запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена.

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