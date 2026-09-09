В Екатеринбурге на Плотинке откроют ТИЦ площадью 400 кв. метров

В Екатеринбурге завершаются работы по оформлению туристско-информационного центра, который разместился в Историческом сквере на Плотинке.
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