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Костюк – Рыбакиной во время рукопожатия: «Выиграй US Open, пожалуйста»

Марта Костюк обратилась к Елене Рыбакиной после первого круга US Open. Украинка проиграла 2:6, 1:6. Во время рукопожатия она попросила Рыбакину: «Выиграй US Open, пожалуйста».

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