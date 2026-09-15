«Их не научить!»: учитель не стал терпеть и рассказал, как дети мигрантов губят жизнь всему классу

Юргазета Сегодня в российском обществе много говорят о сложностях, с которыми сталкиваются дети из семей мигрантов, приходя в отечественные школы.
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А что делают в России эти дети мигрантов? Может, пора детей затулина и подобных крышевателей тоже определить в такую школу?!
То же мне проблему из пальца высосали" «ямщик», «тройка» — и начинаются расспросы: а что это означает?". Да сказали бы, что это водитель арбы, запряженной тремя осликами...
. Как я понимаю, надо не учителей учить работать с теми, кто не хочет знать ни нашего языка, ни нашей культуры, а не допускать въезда в страну с детьми не владеющими русским языком, и проблема исчезнет сама по себе. Ведь эта проблема создана искусственно представителями нашей власти, которые не думают о судьбе России вообще, или бессовестно думающих только о своих собственных доходах, хотя, наверное, среди них есть и представители, так называемой пятой колоны. Зачем же мы строим в бывших союзных республиках школы и направляем туда учителе если дети приезжают, не зная языка, от слова совсем? Правильно, за тем, чтобы желающие приехать в Россию жить и работать имели возможность выучить русский язык. И кто хочет, тот учит язык, а кто не хочет, должен не иметь возможно-сти к нам переселиться, вот и решение надуманной проблемы. Закон, закон и ещё раз ЗАКОН, который установит строгий порядок и сделает всех счастливыми. А вот тех чиновников, которые за мзду немалую попытаются такой закон нарушать, надо строго наказывать, в том числе и конфискацией всего имущества. И тогда в Россию потянутся только те, кто хочет в ней жить и работать, а по сему овладевает русским языком у себя на родине и приучает к этому своих детей и жён. Уверен, что и из таких желающих выстроится очередь на въезд в Россию, дожидаться в которой, возможно, надо будет ни один год.
https://ura.news/news/1052812486?ysclid=mtr4nxki3f139094204«Нет буллинга и травли»: как встретила 1 сентября самая многонациональная школа ЕкатеринбургаURA.RU
НЕ знают языка , гнать из школы. За что на наших учителей наложили такую тяжелую ношу. Пусть едут в свои кишлаки и там получают образование.
Благодарить надо власти! Идиотизм безнадёжный,учились бы на европейских,американских проблемах,нет! Наступают на те же грабли,как Киса Воробьянинов