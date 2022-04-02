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В Барнауле возведут новый цех хлебокомбината за 500 млн рублей

В Барнауле возведут новый цех хлебокомбината за 500 млн рублей

Замглавы администрации города Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун совместно с председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальей Кротовой посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».

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