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Украинство убивает. Исключений нет

Украинство убивает. Исключений нет

Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага. Юрай Цинтула, стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо ранее принимал участие в антиправительственных заукраинских мероприятиях.

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Комментарии
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С
Серега
Украинство, это-мазепчанство(поедательство). СССР-хотели всех подружить:фашистов болгарии, румынии, пшекии,украинских палицаево/баньдеровцев!Но не получилось, и нам будет -УРОК! Если оно ГАМНО было, то таким и будет, если перестать- прикармливать!
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