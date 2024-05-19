Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага. Юрай Цинтула, стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо ранее принимал участие в антиправительственных заукраинских мероприятиях.
Украинство убивает. Исключений нет
Комментарии
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Серега
Украинство, это-мазепчанство(поедательство). СССР-хотели всех подружить:фашистов болгарии, румынии, пшекии,украинских палицаево/баньдеровцев!Но не получилось, и нам будет -УРОК! Если оно ГАМНО было, то таким и будет, если перестать- прикармливать!
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