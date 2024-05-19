Украинство убивает. Исключений нет

С

Серега

Украинство, это-мазепчанство(поедательство). СССР-хотели всех подружить:фашистов болгарии, румынии, пшекии,украинских палицаево/баньдеровцев!Но не получилось, и нам будет -УРОК! Если оно ГАМНО было, то таким и будет, если перестать- прикармливать!