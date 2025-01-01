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Bild: в четырёх районах Берлина отключили водоснабжение

Bild: в четырёх районах Берлина отключили водоснабжение

Сразу несколько районов в Берлине остались без водоснабжения, сообщила газета Bild.Водоснабжение / Источник: (cc) Steve JohnsonУточняется, что водоснабжение отключили в районах Шарлоттенбург, Веддинг, Кройцберг и Митте.

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