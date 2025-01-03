Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

О какой "вечной крепости" этот б. Защитник НАТОизированной Украины говорит. Вся целиком СВО началась именно чтобы не было никакого и духа НАТО на Украине. Следовательно, при выборе стиля "крепость" и идущем темпе операции, означает это только одно: отсутствие самостоятельного государства Украина...

ВМ

Владимир Минаков

"Тысячу лет украинцы выбирают, к сожалению, быть крепостью. " Бред сивой кобылы. Какой крепостью могла быть Украина, если на этой территории никогда не было такого государства? Никогда не было ни украинского князя, ни короля, ни царя, а гетьманы были поддаными польского короля и представляои не государственную власть, а высшего представителя казачества, войска Запорожского и Правобережного казачества на территории польского королевства ( гетьман Самойлович). Такими же " правителями" на Руси были Степан Разин и Емельян Пугачёв, вот только они не имели власть государственную, а просто атаманы - гетьманы...