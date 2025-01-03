Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

Украине для выживания придётся делать выбор: быть торговой площадью или крепостью. Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Daddy Bo
О какой &quot;вечной крепости&quot; этот б. Защитник НАТОизированной Украины говорит. Вся целиком СВО началась именно чтобы не было никакого и духа НАТО на Украине. Следовательно, при выборе стиля &quot;крепость&quot; и идущем темпе операции, означает это только одно: отсутствие самостоятельного государства Украина...
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17 час.
фарид сабиров
Ну что же продолжайте с кастрюлей на тупой башке скакать и кукарекать у евпропопу уси поголовно как бараны на заклание
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Тысячу лет украинцы выбирают, к сожалению, быть крепостью. &quot;              Бред сивой кобылы. Какой крепостью могла быть Украина, если на этой территории никогда не было такого государства?  Никогда не было ни украинского князя, ни короля, ни царя, а гетьманы были поддаными польского короля и представляои не государственную власть, а высшего представителя казачества, войска Запорожского и Правобережного казачества на территории польского королевства ( гетьман Самойлович). Такими же &quot; правителями&quot; на Руси были Степан Разин и Емельян Пугачёв, вот только они не имели власть государственную, а просто атаманы - гетьманы...
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14 час.

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