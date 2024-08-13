Пентагон: Госдеп согласовал продажу Израилю истребителей F-15 на почти $19 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на сумму в размере 18,82 миллиарда долларов, сообщается на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
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