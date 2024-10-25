Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

Денис Матросов впервые посетил светское мероприятие с женой Оксаной после их секретной свадьбы. Пара появилась на юбилейном вечере журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе, где был и корреспондент сайта «Страсти».
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