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Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

Денис Матросов впервые посетил светское мероприятие с женой Оксаной после их секретной свадьбы. Пара появилась на юбилейном вечере журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе, где был и корреспондент сайта «Страсти».

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