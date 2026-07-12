Видеокарты AMD наконец-то догонят GeForce и Intel Arc. Похоже, компания работает над функцией многокадровой генерации для Radeon

С множителем вплоть до х8Компания AMD, похоже, работает над функцией многокадровой генерации кадров. Соответствующие пункты появились в ПО RivaTuner, которое соответствующим образом идентифицирует некоторые внутренние настройки драйвера AMD.
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