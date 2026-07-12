iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Видеокарты AMD наконец-то догонят GeForce и Intel Arc. Похоже, компания работает над функцией многокадровой генерации для Radeon

Видеокарты AMD наконец-то догонят GeForce и Intel Arc. Похоже, компания работает над функцией многокадровой генерации для Radeon

С множителем вплоть до х8Компания AMD, похоже, работает над функцией многокадровой генерации кадров. Соответствующие пункты появились в ПО RivaTuner, которое соответствующим образом идентифицирует некоторые внутренние настройки драйвера AMD.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии