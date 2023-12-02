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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сыграют завтра

Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сыграют завтра

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в гостях.  В воскресенье «Челси» примет «Брайтон», «Ливерпуль» – «Фулхэм», а завершится тур матчем «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

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