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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу в ПВР в Сергиевом Посаде

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу в ПВР в Сергиевом Посаде

16 июля Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела прием жителей в пункте временного размещения на базе Православного центра образования имени Преподобного Сергия в Сергиевом Посаде.

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