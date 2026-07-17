Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу в ПВР в Сергиевом Посаде

16 июля Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела прием жителей в пункте временного размещения на базе Православного центра образования имени Преподобного Сергия в Сергиевом Посаде.
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