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Защитник «Трактора» Федосеев о драфте НХЛ: «Рад, что меня выбрал «Торонто». Мне нравится эта команда»

Защитник « Трактора » Ярослав Федосеев рассказал, как воспринял то, что на драфте НХЛ-2026 его выбрал « Торонто ».

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