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Ученые впервые восстановили гормональную функцию обезьяны с помощью человеческих клеток: прорыв в лечении гипопитуитаризма

Гипофиз — это крошечная, но чрезвычайно важная железа, расположенная у основания мозга. Он управляет выработкой гормонов, которые регулируют рост, метаболизм, репродуктивную функцию и реакцию на стресс.

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