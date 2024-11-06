Оружие против недобросовестных управляшек направили на собственников: в ГЖИ только разводят руками

Жители нескольких домов в Новосибирске оказались бессильны перед группой активистов, которые сменили форму управления домом с «управляющей компании» на «товарищество собственников жилья» без согласия части собственников.
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