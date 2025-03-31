1 апреля стартует кампания по зачислению детей в первые классы. Согласно изменениям, внесенным в 2025 году в некоторые статьи Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" изменился порядок приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства.