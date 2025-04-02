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Пушков: скандал вокруг Марин Ле Пен вышел далеко за пределы Франции

Пушков: скандал вокруг Марин Ле Пен вышел далеко за пределы Франции

Скандал вокруг лидера французских правых Марин Ле Пен вышел далеко за пределы данной страны. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В работе любых организационных структур любой партии можно найти неправомерное расходование привлечённых средств и бюджетных тоже. Какой &quot;размах&quot; всё это приобретает и когда с политической точки зрения лучше всего начать проверку - конечно же это просчитывается руководством страны чтобы снять возможного конкурента на выборах.
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