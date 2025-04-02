Пушков: скандал вокруг Марин Ле Пен вышел далеко за пределы Франции

Игорь Кузнецов

В работе любых организационных структур любой партии можно найти неправомерное расходование привлечённых средств и бюджетных тоже. Какой "размах" всё это приобретает и когда с политической точки зрения лучше всего начать проверку - конечно же это просчитывается руководством страны чтобы снять возможного конкурента на выборах.