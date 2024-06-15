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ZDF: Между Шольцем и Бербок возник конфликт из-за России

ZDF: Между Шольцем и Бербок возник конфликт из-за России

Глава МИД и канцлер ФРГ не смогли договориться по санкциям против РоссииНедавно агентство Reuters заявило, что из-за позиции Германии страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет антирусских санкций.

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