ZDF: Между Шольцем и Бербок возник конфликт из-за России

Глава МИД и канцлер ФРГ не смогли договориться по санкциям против РоссииНедавно агентство Reuters заявило, что из-за позиции Германии страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет антирусских санкций.
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