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Аналитик дал неутешительный прогноз на ноябрь. Войска могут выйти на границу

Украинский аналитик Михаил Жирохов дал неутешительный прогноз для ВСУ. По его мнению, Россия может выйти на административные границы ДНР уже к ноябрю.

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