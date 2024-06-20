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Петербуржцы мечтают о пенсии не менее чем в 51 тысячу рублей

Петербуржцы мечтают о пенсии не менее чем в 51 тысячу рублей

Экономически активные жители Санкт-Петербурга мечтают о пенсии в размере около 51 тысячи рублей. Жители Петербурга считают, что идеальный размер пенсии должен составлять 51 тысячу рублей в месяц, согласно опросу от SuperJob.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Так дайте людям немного счастья перед смертью: 50 тыс.....смешно......они потратятся на лекарства и хоть как то скрасят старость!  Проработав 48 лет, имея неплохую зарплату при советской власти я получал бы не менее 70% от этой зарплаты в качестве пенсии. Крича на каждом шагу об &quot;уравниловке при советах&quot;......сами сделали унижающую уравниловку с пенсиями! ПОЗОР!!!!!!
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