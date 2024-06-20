Петербуржцы мечтают о пенсии не менее чем в 51 тысячу рублей

VB

Vasiliy Belokurov

Так дайте людям немного счастья перед смертью: 50 тыс.....смешно......они потратятся на лекарства и хоть как то скрасят старость! Проработав 48 лет, имея неплохую зарплату при советской власти я получал бы не менее 70% от этой зарплаты в качестве пенсии. Крича на каждом шагу об "уравниловке при советах"......сами сделали унижающую уравниловку с пенсиями! ПОЗОР!!!!!!