Танкисты «Днепра» рассказали, как ремонтируют модули антидроновых «мангалов»

Российские танкисты группировки войск «Днепр» перед Днем танкиста, отмечаемого 8 сентября, показали, как ремонтируют и меняют поврежденные беспилотниками ВСУ модули антидроновых «мангалов», защищающих Т-72Б3М.
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