Лавров: Россия знает, как не загнать себя в ловушку в сделке с США

Владимир Гердо/ТАСС Россия знает, как не заключить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала РФ в ловушку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".