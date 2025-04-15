Лавров: Россия знает, как не загнать себя в ловушку в сделке с США

Владимир Гердо/ТАСС Россия знает, как не заключить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала РФ в ловушку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии