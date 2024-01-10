РБК: Не все китайские машины оказались готовы к русской зиме

Аномальные морозы в центральной части России проверили на прочность китайский автопром. Журналисты РБК поговорили с автосервисами и выяснили, как ведут себя автомобили из Поднебесной в условиях январских морозов.
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