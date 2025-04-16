Царьград Коллаж Царьграда Пока в России никак не могут прийти к очевидному для всех решению по полному запрету никабов, это тема продолжает оставаться одной из главных причин роста напряжённости в нашей стране.
Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды
Комментарии
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Евгений Мангуш
-Во всей этой истории меня поразили два фактора: 1 за женщину в вагоне никто не заступился 2. Решение судьи. Этот черножопый мудак разбил планшет и бил ногами и за это 13 суток. это ж по какой статье он проходил. Бастрыкин, ау-у.
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6 час.
Александр Павлов
Сейчас подобные решения судей в отношении мигрантов скорее правило, чем исключение. Поэтому напрашивается вопрос, по чьему указу?
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4 час.
sylpfide sylpfide
Этого поборника своей чести гнать из страны - на сборы 24 часа и весь свой выводок в придачу. Ударить пожилую женщину. кем бы она не была позор для мужчины. А ему 13 дней ареста. Позор судопроизводству России.
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45 мин.
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