Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды

Евгений Мангуш -Во всей этой истории меня поразили два фактора: 1 за женщину в вагоне никто не заступился 2. Решение судьи. Этот черножопый мудак разбил планшет и бил ногами и за это 13 суток. это ж по какой статье он проходил. Бастрыкин, ау-у.

Александр Павлов Сейчас подобные решения судей в отношении мигрантов скорее правило, чем исключение. Поэтому напрашивается вопрос, по чьему указу?