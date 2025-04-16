Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Михайлов
    хер знает. мы ж как-бы секулярное общество) вы точно хотите знать как люди просят Бога, когда молятся? да наверное та...Святейший Патриар...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Давно пора закрыть и перепрофилировать прОклятый Е-.Центр, проверить ВСЕ ВУЗы Е-бурга и не только, выгнать к такой-то..."Ельцин Центр" от...
  • sylpfide sylpfide
    Этого поборника своей чести гнать из страны - на сборы 24 часа и весь свой выводок в придачу. Ударить пожилую женщину...Драка из-за никаб...

Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды

Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды

Царьград Коллаж Царьграда Пока в России никак не могут прийти к очевидному для всех решению по полному запрету никабов, это тема продолжает оставаться одной из главных причин роста напряжённости в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
-Во всей этой истории меня поразили два фактора: 1 за женщину в вагоне никто не заступился  2. Решение судьи. Этот черножопый мудак разбил планшет и бил ногами и за это 13 суток. это ж по какой статье он проходил. Бастрыкин, ау-у.
Ответить
6 час.
Александр Павлов
Сейчас подобные решения судей в отношении мигрантов скорее правило, чем исключение. Поэтому напрашивается вопрос, по чьему указу?
Ответить
4 час.
sylpfide sylpfide
Этого поборника своей чести гнать из страны - на сборы 24 часа и весь свой выводок в придачу. Ударить пожилую женщину. кем бы она не была позор для мужчины. А ему 13 дней ареста. Позор судопроизводству России.
Ответить
45 мин.
наверх