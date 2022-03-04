Девятый день. Заложники-иностранцы, отключение «Фейсбук» и критика НАТО от Зеленского

Ядерные Генерал-майор Игорь Конашенков: 28 февраля Вооруженными Силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория; 4 марта около 2 часов ночи во время патрулирования территории, прилегающей к АЭС, на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа; Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса за пределами электростанции был открыт шквальный огонь; Ответным огнем российский патруль подавил огневые точки украинских диверсантов; Покидая здание, диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус; Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание; Сейчас персонал АЭС работает в штатном режиме; Радиоактивный фон в районе электростанции в норме.