Генетика европейцев: от кого у нас белая кожа, склонность к диабету, высокий рост и мощная «дыхалка»

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) представили большое генетическое исследование древних и современных жителей Европы, показывающее, какие наши черты от каких предков нам достались и как менялись в течение последних 11 000 лет.
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