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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У ЦСКА лишь одна победа над «Рубином» в 8 последних матчах РПЛ. Армейцы котируются фаворитами предстоящей встречи

ЦСКА примет «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ. Армейцы идут фаворитами за 1.80. На казанцев можно поставить за 5.

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