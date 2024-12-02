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Политика как она есть

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Захарова — о помиловании Хантера Байдена: карикатура на демократию

Захарова — о помиловании Хантера Байдена: карикатура на демократию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена по целому ряду преступлений, заявила, что всё это напоминает «карикатуру на демократию».

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