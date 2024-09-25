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Царьград

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К такому не готовят даже диверсантов: Четверо русских срочников месяц искали своих в окружении ВСУ. Стали известны подробности подвига

К такому не готовят даже диверсантов: Четверо русских срочников месяц искали своих в окружении ВСУ. Стали известны подробности подвига

Четверо русских срочников месяц искали наши в окружении ВСУ в Курской области. Парни выживали в диких условиях, но не просто не сдались, а совершили настоящий подвиг.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
👏👏👏👍🇷🇺
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18 час.
МБ
Михаил Бердников
Молодцы,одним словом!!!
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14 час.

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