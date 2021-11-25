Сарри о «Локомотиве»: «Прессинг был очень хорош в 1-м тайме, они играли агрессивно, иногда слишком»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:0) в Лиге Европы. «Прессинг «Локомотива» в первом тайме был очень хорош, команда действовала агрессивно, иногда даже чересчур, учитывая грубые фолы.
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