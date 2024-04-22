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Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам США

Силы Оси Сопротивления возобновят удары по базам СШАСилы Оси Сопротивления в Ираке объявили, что возобновят атаки на американские базы в Ираке, так как США затягивают вопрос вывода оккупационных войск из Ирака по требованию правительства Ирака, затягивая тем самым оккупацию страны.

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